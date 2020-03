-1 a Juve-Inter, Conte ritrova il suo capitano. Che sfiderà Szczesny

Titolare del dopo Buffon nonostante il ritorno di Buffon. Capitano e uomo simbolo dopo l'addio di Mauro Icardi. Storie particolari e dense di significato, quelle che accompagnano Wojciech Szczesny e Samir Handanovic, santi protettori delle porte di Juventus e Inter. Due numeri 1 che domani si troveranno di fronte, ad un centinaio di metri di distanza, nel big match dello Stadium. E che salvo sorprese giocheranno un ruolo fondamentale per le sorti del risultato finale. Della sfida, ma soprattutto del campionato.

I numeri a confronto - Come detto, la Juventus era stata chiara fin da subito. Nonostante il ritorno della leggenda, il numero 1 sarebbe stato lui. E così è stato, al netto di qualche panchina strategica nei momenti densi della stagione. Le sue presenze stagionali, fra Campionato, Champions e Coppa Italia, sono 25. Nove invece le volte in cui è uscito dal campo col clean sheet.

Dall'altra parte ecco capitan Handanovic. L'Inter si è affidata all'esperienza e alla forza mentale del numero 1 sloveno senza se e senza ma. Venendo ripagata in pieno, col capitano che è risultato spesso e volentieri il migliore in campo. Dopo 3 partite di campionato (oltre a 2 di Europa League e 1 di Coppa Italia) Handanovic è pronto a rientrare nella gara più importante. Ad oggi, la sua stagione racconta di 29 presenze totali nelle tre competizioni (l'Europa League non lo ha ancora visto protagonista), 8 delle quali finite senza subire gol.