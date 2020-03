-1 a Juve-Inter: CR7 imbattuto coi nerazzurri. Sin dalla sfida a Vieri e Kallon

Quella di domani sarà la settima partita di Cristiano Ronaldo contro l'Inter in carriera. Il bilancio è positivo per il giocatore portoghese: in totale tre vittorie e tre pareggi, mai una sconfitta. Quando era nella rosa dello Sporting Club de Portugal, infatti, non venne convocato in occasione del ko per 2-0 a Milano nella stagione 2002/2003 nelle qualificazioni per la Champions League.

La prima è un pareggio Toldo; Zanetti, Cordoba, Materazzi, Coco; Conceicao, Dalmat, Di Biagio, Morfeo; Vieri, Kallon. A disp: Fontana, Cannavaro, Almeyda, Guglielminpietro, Pasquale, Corradi, Recoba. Allenatore: Cuper. Era la formazione di quell'Inter, CR7 era un imberbe talento che entrò dalla panchina da esterno sinistro d'attacco. La gara finì 0-0, in campo c'era anche Ricardo Quaresma.

Imbattuto con lo United Due gare degli ottavi di finale di Champions League per Cristiano Ronaldo ai tempi del Manchester United. L'andata a San Siro finisce 0-0, nel ritorno in casa segna e i Red Devils vincono 2-0.

Un gol e due vittorie su tre Con la Juventus, Cristiano Ronaldo ha giocato tre partite contro l'Inter. Nella scorsa stagione vince 1-0 la prima, poi pareggia (segnando) nell'1-1 a San Siro al ritorno. In questa stagione, vittoria per 2-1 all'andata a Milano, in tutte le gare ha sempre giocato 90' eccezion fatta per i 32' di Sporting CP-Inter del 2002.