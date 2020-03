-1 a Juve-Inter: dalla stagione di Lukaku a Godin. Cosa va e cosa non va

Meno uno alla gara tra Juventus e Inter, si giocherà domani all'Allianz Stadium. I nerazzurri hanno davanti un marzo denso d'impegni e un calendario dove ancora non sono calendarizzate le gare contro la Sampdoria e la semifinale di ritorno della Tim Cup con il Napoli. Cosa va e cosa non va nella stagione della formazione di Antonio Conte, al marzo 2020, dopo il break per il Coronavirus? Questa l'analisi di Tuttomercatoweb.com.

Cosa va

La stagione di Romelu Lukaku I numeri del belga sono quelli del trascinatore ma non è solo quello. Lukaku si è imposto da subito come leader col sorriso, come giocatore simbolo, come icona del nuovo progetto di Suning. Un colpo ben più che azzeccato che ha già superato le perplessità d'estate: un campione col 9 maiuscolo.

Il rientro di Handanovic tra i pali Non ce ne voglia Padelli ma il ritorno alla brace, con lo sloveno che si è allenato in settimana, è tutta un'altra storia per l'Inter. L'ex portiere del Torino non ha dato le garanzie necessarie a Conte che pure pensava a prendere un altro portiere. Handanovic, titolare indiscusso, tornerà a farla da padrone.

Eriksen che regala alternative tattiche Finalmente in campo con più regolarità, Eriksen ha dimostrato di poter dare non solo tanta qualità all'Inter ma anche maggiori alternative tattiche. Giocatore dal talento sopraffino, pagato fior di milioni a gennaio perché in scadenza in estate, può iniziare a imprimere il suo nome nella storia dell'Inter a partire da domani.

Cosa non va

Il rendimento recente di Lautaro Martinez Vuoi o non vuoi, dopo che è esploso il mercato per il Toro, con Real Madrid prima e Barcellona poi sulle sue tracce, lo score dell'argentino è calato. Pur al netto di due gare da squalificato, non ha segnato nelle ultime quattro giocate. Nulla d'allarmante ma la coincidenza voci di mercato-rendimento non è forse casuale.

La rigidità tattica di Conte Se da una parte dare un'identità a una squadra è un punto di forza, dall'altra il dogma del 3-5-2 rischia di essere un limite per Antonio Conte. Per questo l'inserimento faticoso di Eriksen sin dalle prime battute, per questo un mercato che deve essere cucito ad hoc per le idee dell'allenatore non certo facile anche per un club.

La stagione di Godin Da qui forse anche il rendimento di Diego Godin che nei tre, con Conte, sta faticando e non poco. Tanto da perdere talvolta, peraltro, la titolarità appannaggio del giovanissimo Alessandro Bastoni. A gennaio l'Inter era anche pronta a cederlo ma il maxi stipendio ha fermato ogni possibile acquirente.