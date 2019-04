-1 a Juve-Milan, Galliani e il derby d'Italia. 10 anni che valgono un'epoca

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Milan-Juve è il vero derby d'Italia". Parole e musica di Adriano Galliani, 7 maggio 2009. Nemmeno dieci anni fa, eppure sembrano lontanissimi: in quell'occasione l'allora dirigente del Milan pizzicò così l'Inter, a due giorni dalla sfida diretta tra bianconeri e rossoneri, riadattando la storica definizione di Gianni Brera. Una rivisitazione leggermente anacronistica anche ai tempi, a dirla tutta, se è vero che i nerazzurri se ne fecero comunque una ragione, laureandosi campioni d'Italia con 10 punti di vantaggio sulla coppia Juve-Milan, appaiata in classifica.

Un decennio dopo, la Juve ha vinto sette scudetti di fila, è in procinto di vincere l'ottavo e ospita il Milan con quasi 30 punti di vantaggio. In questi dieci anni, i bianconeri hanno raggiunto due volte la finale di Champions, mentre i rossoneri mancano dalla massima competizione continentale dal 2014 e nelle ultime quattro stagioni non sono mai andati oltre il sesto posto in campionato. Alla Continassa è arrivato Cristiano Ronaldo, a Milanello sono passati Mr B. e Li Yonghong.

Non c'è Sparta o Atene, ci sono Milano che ha pianto e Torino che se la ride. 29 punti di distacco e una voragine nell'andamento in campionato. Alla vigilia di un derby d'Italia che non c'è più, quelle parole di Galliani sembrano davvero venire da un'altra epoca.