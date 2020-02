vedi letture

-1 a Lione-Juve, Bonucci: "Nel 2016 mi sentivo invincibile. Ora sono fiducioso"

Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League contro l'Olympique Lione. "E' l'anno buono? L'anno in cui l'ho pensato di più è stato nel 2016, quando siamo usciti col Bayern Monaco. Ci sentivamo imbattibili, eravamo andati sotto, recuperato, poi col doppio vantaggio a Monaco. Quello è il momento in cui mi sono sentito invincibile. Oggi sono fiducioso e positivo, siamo pronti per il rush finale in tutte le competizioni. L'allenamento di oggi mi lascia ben sperare".