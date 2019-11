Fonte: dal nostro inviato a Mosca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prime bozze di Juventus in vista della gara di domani contro la Lokomotiv Mosca. Oggi rifinitura alla Continassa per la formazione di Maurizio Sarri e poi il decollo per la Russia, i bianconeri parleranno in conferenza stampa alle 19:50 italiane (le 21:50 locali). La sensazione è che la Juve giocherà con il 4-3-1-2 con Bernardeschi che riposerà per dar spazio a Ramsey sulla trequarti. Il gallese non avrà forse tutti i 90', ma l'idea di Sarri sembra quella di lanciare Rambo sulla trequarti dopo le gare consecutive di Bernardeschi.

CR7-Dybala Al momento l'ipotesi in pole per l'attacco della Juventus sembra quella formata da Dybala e da Cristiano Ronaldo, con Higuain pronto a entrare a gara in corso ma in costante ballottaggio con la Joya. In mezzo al campo i soliti dubbi, il turnover di Sarri è senza sosta ma dovrebbe vedere giocare dal 1' Khedira e Matuidi ai fianchi di Pjanic.

Ritorni in difesa Abbozzi di retroguardia, con una certezza: niente Cuadrado, squalificato. Atteso dunque Danilo sulla destra, Alex Sandro più di De Sciglio sulla sinistra con il tandem centrale formato da Bonucci e De Ligt davanti a Szczeszny.