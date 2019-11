-1 a Lokomotiv-Juventus: Semin ritrova Rybus. Il probabile undici titolare

Fonte: dal nostro inviato a Mosca

Prime ipotesi di formazione per la Lokomotiv Mosca che questo pomeriggio farà la rifinitura in vista della sfida contro la Juventus di domani sera. Yuri Semin, tecnico dei russi, ha parlato di un undici che deve obbligatoriamente "avere equilibrio" e che sarà dunque da attendersi simile, almeno nello scacchiere tattico, a quello visto all'andata. La novità dovrebbe essere rappresentata dal ritorno di Rybus, già visto in campionato, in luogo di Idowu sulla sinistra. Le buone nuove arrivano dall'infermeria: Semin ha recuperato tutti, da Joao Mario a Krychowiak, che ha superato i problemi gastrointestinali, fino a Smolov e Anton Miranchuk che dovrebbero essere almeno in panchina come Zhemaletdinov.

La formazione Dunque 3-5-2, che con i terzini schiacciati può diventare difesa a cinque, che con Murilo che si alza può passare a retroguardia a quattro. Uno schema camaleonte all'insegna dell'equilibrio, appunto con Rybus e poi Ignatyev esterni, Howedes e Corluka interni di difesa col brasiliano Murilo in mezzo. Centrocampo confermato con Krychowiak, l'alternativa a Barinov può essere Zhemaletdinov con Joao Mario a completare il reparto. Attacco con Smolov ok ma che dovrebbe partire fuori, dunque ancora Miranchuk-Eder di punta.