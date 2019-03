© foto di Insidefoto/Image Sport

Un bilancio clamorosamente in negativo per Carlo Ancelotti. La Juventus è la bestia nera, dopo il Barcellona, del tecnico del Napoli. Ben 27 partite ma soltanto 1,11 punti a partita. Peggio, tra le big e avendo giocato almeno 5 sfide contro l'avversaria, ha fatto solo contro il Barça (1,09 in 11 gare) e contro l'Everton (0,50 in 6 partite). Malissimo anche contro Real Madrid e Manchester City (1 vittoria e 3 ko contro entrambe). Coi bianconeri, però, lo score è per adesso negativo: 6 vittorie, 12 pareggi e 9 sconfitte. Dopo cinque partite con risultati utili, in un cammino iniziato con l'1-0 firmato da Chiesa alla quindicesima della stagione 1996-1997, il primo ko nella semifinale d'andata della Coppa Italia nel 2002. Un totale di 38 gol fatti e 42 subiti, tra le panchine con Parma, Milan e Real Madrid. Domani un altro tentativo, stavolta in casa. Anche perché fuori, all'Allianz, il trend non è certo cambiato col 3-1 per i bianconeri.