© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un maiale non può allenare. Che fu epiteto infamante e di lega talmente bassa da esser passato agli annali come autogol di pochezza e altrettanta poca lungimiranza per chi lo scrisse. I tifosi della Juventus accolsero così Carlo Ancelotti, nel settore ospiti del Garilli di Piacenza, prima del suo esordio sulla panchina bianconera. Epiteti per lui, infamie pure per Moggi che allora rispose chiaramente: "Parlai con i tifosi e dissi: è un maiale? Allora sappiate che per la prima volta un maiale andrà in panchina, perché Ancelotti sarà l'allenatore della Juventus". Il tecnico di Reggiolo confessò nel suo libro che non potrà mai amare la Vecchia Signora e a tal proposito ha avuto poi modo di specificare. "Ho allenato a Torino due anni, mi sono trovato molto bene con la tifoseria, con una parte della tifoseria, con la società. Ho imparato moltissimo in questa società, poi ho avuto dei problemi con alcuni tifosi, ma cosa posso dire? I due anni che ho passato qui mi hanno aiutato moltissimo a crescere". Reggiana e Parma, però, per una frangia di sostenitori erano troppo poco pedigree per guidare la Juventus e allora, da subito, qualcosa si ruppe. Ad Ancelotti non venne perdonata poi l'eliminazione dalla fase a gironi di Champions League e i secondi posti in campionato dietro a Lazio e Roma. Ma la storia dice che poi è riuscito ad allenare. Anche con discreti risultati...