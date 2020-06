-1 a Napoli-Juve, Borriello: "Milik potrebbe essere il nuovo Benzema di Ronaldo"

Tuttosport oggi in edicola ha intervistato Marco Borriello in vista della gara di domani tra Napoli e Juventus, finale di Coppa Italia. "Nel 2012 ero titolare in finale in coppia con Del Piero e mi resta la sensazione di non capire ancora perché non riuscimmo a vincerla. Cristiano Ronaldo alla Juventus? All'epoca non me lo sarei mai immaginato lontanto da Madrid. Milik? Lo vedrei benissimo con Cristiano, è un nove completo, potrebbe essere per lui quello che è stato Benzema ai tempi del Real".