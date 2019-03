© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

19 reti in 15 presenze in campionato, quel che manca in questa stagione a Cristiano Ronaldo è il saper incidere in A contro le big. 540 minuti totali e solo due gol e tre assist. Una blasfemia considerarlo un rendimento non esaltante? Forse. Però da quello che da anni si contende la palma di miglior giocatore del globo con Lionel Messi, c'è da attendersi qualcosa di diverso. Con l'Inter, per esempio, è sì finita 1-0 ma a segnare non è stato lui ma Mario Mandzukic, autore anche di due gol nel 3-1 contro il Napoli.

Contro la Roma, la Juventus ha vinto ma CR7 è rimasto a secco. Diversa la storia solo col Milan, dove ha segnato la rete dello 0-2 che ha chiuso la gara. Nelle due sfide contro la Lazio, andata e ritorno, ha fatto un assist e un gol dal dischetto. Stavolta le condizioni fisiche non sono ottimali ma l'importanza della partita, che potrebbe ammazzare definitivamente il campionato, porta Allegri a pensare di fargli stringere i denti. E di schierarlo dall'inizio, per provare a chiudere il capitolo Scudetto già a marzo.