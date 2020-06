-1 a Napoli-Juve: Dybala, Ronaldo o Bernardeschi. Sarri studia il suo falso nueve

Il Giornale oggi in edicola si concentra anche su quella che dovrebbe essere la posizione di Paulo Dybala in campo. Con Gonzalo Higuain che al massimo sarà in panchina perché reduce da un problema muscolare alla coscia destra, la Joya potrebbe anche giocare da falso nueve cercando di sfruttare il gap di rapidità con Koulibaly e Maksimovic. Altrimenti ci sarà Cristiano Ronaldo in mezzo, con l'argentino e Douglas Costa esterni. Terza possibilità, CR7 e Joya ali, Federico Bernardeschi falso nueve.