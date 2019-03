-1 a Napoli-Juve: i numeri azzurri. Koulibaly fedelissimo. Maksimovic top

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome certamente più presente delle statistiche della Serie A 2018/2019 del Napoli è quello di Kalidou Koulibaly. Che è il fedelissimo di Carlo Ancelotti ma pure il più cattivo, anche se il rosso diretto preso a Milano ha fatto lungamente discutere. Sorprende semmai una curiosità: controllando la media punti per partita, tocca scorrere al settimo posto per trovare un giocatore, Maksimovic, che abbia giocato almeno mille minuti tra i più positivi. Segno che i cambi di Ancelotti funzionano, visto che per punti per gara, davanti ci sono: Luperto, Younes, Karnezis, Rog, Diawara e dietro a Maksimovic, Ounas e Hamsik. Con chi ha fatto meno punti il Napoli? Con Ospina e Mario Rui in campo mentre con Insigne solo 2,10.

Il più presente Kalidou Koulibaly (2061')

Il miglior marcatore Arkadiusz Milik (14)

Il miglior assistman Dries Mertens (7)

Il più ammonito Kalidou Koulibaly, Allan (6)

Il più espulso Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne (1)

La miglior media punti Nikola Maksimovic (1015)

Il più subentrato Dries Mertens (9)

Il più sostituito Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne (8)