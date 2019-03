-1 a Napoli-Juve: i trasferimenti degli ultimi 5 anni. I nomi raccontano tutto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque anni di trasferimenti di Juventus e Napoli. Cinque anni dove le spese della Vecchia Signora sono cresciute vertiginosamente, Cristiano Ronaldo ne è lo specchio, e dove il Napoli ha proseguito nella sua linea di acquisti-cessioni. Questi, tre per anno, non obbligatoriamente i più onerosi ma quelli che per effetti successivi hanno avuto maggior impatto, i tre affari in entrata e uscita più rilevanti delle due società dell'ultimo quinquennio.

2018/2019

Juventus

Acquisti: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Joao Cancelo (Valencia), Leonardo Bonucci (Milan)

Cessioni: Mattia Caldara (Milan), Gonzalo Higuain (Milan-Chelsea), Mehdi Benatia (Al Duhail)

Napoli

Acquisti: Fabian Ruiz (Betis), Simone Verdi (Bologna), Alex Meret (Udinese)

Cessioni: Jorginho (Chelsea), Marek Hamsik (DL Yifang), Leonardo Pavoletti (Cagliari)

2017/2018

Juventus

Acquisti: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Douglas Costa (Bayern Monaco), Blaise Matuidi (PSG)

Cessioni: Leonardo Bonucci (Milan), Kingsley Coman (Bayern Monaco), Neto (Valencia)

Napoli

Acquisti: Roberto Inglese (Chievo Verona), Adam Ounas (Bordeaux), Mario Rui (Roma)

Cessioni: Ivan Strinic (Sampdoria), Duvan Zapata (Sampdoria), Nikola Maksimovic (Spartak Mosca)

2016/2017

Juventus

Acquisti: Gonzalo Higuain (Napoli), Miralem Pjanic (Roma), Dani Alves (Barcellona)

Cessioni: Paul Pogba (Manchester United), Alvaro Morata (Real Madrid), Roberto Pereyra (Watford)

Napoli

Acquisti: Arkadiusz Milik (Ajax), Amadou Diawara (Bologna), Piotr Zielinski (Udinese)

Cessioni: Gonzalo Higuain (Juventus), Manolo Gabbiadini (Southampton), Mirko Valdifiori (Torino)

2015/2016

Juventus

Acquisti: Paulo Dybala (Palermo), Alex Sandro (Porto), Mario Mandzukic (Atletico Madrid)

Cessioni: Arturo Vidal (Bayern Monaco), Carlos Tevez (Boca Juniors), Andrea Pirlo (New York City FC)

Napoli

Acquisti: Allan (Udinese), Elseid Hysaj (Empoli), Pepe Reina (Bayern Monaco)

Cessioni: Gokhan Inler (Leicester City), Walter Gargano (Monterrey), Miguel Britos (Watford)

2014/2015

Juventus

Acquisti: Alvaro Morata (Real Madrid), Patrice Evra (Manchester United), Roberto Pereyra (Udinese)

Cessioni: Ciro Immobile (Torino), Mirko Vucinic (Al-Jazira), Sebastian Giovinco (Toronto FC)

Napoli

Acquisti: Manolo Gabbiadini (Sampdoria), Kalidou Koulibaly (Genk), Jonathan de Guzman (Villarreal)

Cessioni: Federico Fernandez (Swansea City), Valon Behrami (Amburgo), Blerim Dzemaili (Galatasaray).