Un calendario tutt'altro che semplice per la Juventus. Perché è chiaro che le energie mentali, dopo la gara di domani di Napoli, saranno tutte per la gara del 12 marzo dello Stadium contro l'Atletico. E da quello dipenderà anche il calendario che sarà, ancora da definire, del post sosta Nazionale di marzo. E' chiaro che avere un impegno europeo a metà tra Inter e Torino non sarebbe agevole ma certamente gradito per Allegri & co. Di seguito il calendario completo della Juventus fino a fine stagione.

3 marzo: Napoli-Juventus (Serie A)

8 marzo: Juventus-Udinese (Serie A)

12 marzo: Juventus-Atletico Madrid (Champions League)

17 marzo: Genoa-Juventus (Serie A)

31 marzo: Juventus-Empoli (Serie A)

3 aprile: Cagliari-Juventus (SerieA)

7 aprile: Juventus-Milan (Serie A)

9/10 aprile: Quarti di finale (Champions League) *

14 aprile: Spal-Juventus (Serie A)

16/17 aprile: Quarti di finale (Champions League) *

20 aprile: Juventus-Fiorentina (Serie A)

28 aprile: Inter-Juventus (Serie A)

30 aprile/1 maggio: Semifinali (Champions League) *

5 maggio: Juventus-Torino (Serie A)

7/8 maggio: Semifinali (Champions League) *

12 maggio: Roma-Juventus (Serie A)

19 maggio: Juventus-Atalanta (Serie A)

26 maggio: Sampdoria-Juventus (Serie A)

1 giugno: Finale (Champions League) *

* = in caso di passaggio del turno in Champions League