© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un girone fa, il terremoto Giuseppe Marotta. Parole, quelle dell'ex dirigente della Juventus, ora all'Inter, che scossero in modo sorprendente l'ambiente torinese dopo il fischio finale del 3-1 al Napoli. 29 settembre del 2019, dichiarazioni che arrivarono come un fulmine a ciel sereno. "La società sta attuando un profondo rinnovamento. Il mio mandato da amministratore delegato scade il 25 ottobre e nella lista dei consiglieri di amministrazione che verrà presentata lunedì non ci sarà il mio nome. Per il momento rimarrò Direttore Generale, ma ci tenevo a comunicarlo in modo da evitare speculazioni e valuteremo la mia posizione con il Presidente nei prossimi giorni. Sono stati otto anni molto belli coronati da successi e la Juventus rimarrà sempre nel mio cuore". Il resto è storia nota. L'addio consumato a stagione in corso, l'approdo all'Inter, i casi Nainggolan, Perisic, Icardi. Tutto dopo le scosse di un girone fa.