-1 a Napoli-Juve, la probabile di Gattuso: dubbio Politano-Callejon. C'è Maksimovic

vedi letture

E' la notte delle notti per il Napoli. Una stagione cominciata male, caratterizzata dall'ammutinamento della squadra e dall'avvicendamento in panchina Ancelotti-Gattuso, può prendere tutt'altro senso domani sera: all'Olimpico di Roma si va in campo per la finale di Coppa Italia, un trofeo che il club azzurro nella sua storia ha vinto cinque volte, di cui due nell'era-De Laurentiis.

Due cambi dietro. Per la sfida contro la rivale di sempre, quella Juventus già battuta nell'ultimo precedente in campionato, Rino Gattuso sta preparando alcune modifiche alla formazione rispetto all'undici sceso in campo sabato sera nella semifinale con l'Inter. Cambierà in primis il portiere: con Ospina squalificato, tra i pali toccherà Meret. Al centro della difesa, sebbene le condizioni di Manolas siano migliorate, spazio ancora al muro Maksimovic-Koulibaly, che tanto ha fatto bene nell'ultimo turno. A sinistra Mario Rui (tenuto fuori precauzionalmente con l'Inter poiché diffidato) riprenderà il suo posto, con la conferma di Di Lorenzo dall'altro lato.

Due ballottaggi davanti. Dalla cintola in su, invece, potrebbe restare tutto invariato. Ma non è detto. Ci sono ballottaggi ancora aperti, Rino Gattuso si baserà molto sulla condizione fisica dei suoi ragazzi e scioglierà i nodi solo a poche ore dalla sfida. A centrocampo dovrebbe rientrare Fabian Ruiz, non al meglio dopo un affaticamento all'adduttore patito la scorsa settimana, ma non sono da escludere la carta Allan e la conferma di Elmas, titolare con l'Inter: al momento lo spagnolo è in leggero vantaggio. Demme e Zielinski sono invece inamovibili. In attacco confermatissimi Insigne e Mertens, ma per il terzo posto è corsa aperta: Politano sta meglio del più esperto Callejon e potrebbe spuntarla per la seconda volta di fila.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.