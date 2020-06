-1 a Napoli-Juve, la probabile di Sarri: dubbio a centrocampo. Cuadrado dal 1' in difesa

Maurizio Sarri l'ha definita una partita come le altre nella conferenza stampa di oggi, ma la sfida contro il Napoli, sua ex squadra, varrà molto per lui, visto che potrebbe arrivare il primo trofeo italiano, dopo aver fallito l'appuntamento con la Supercoppa Italiana nello scorso dicembre. Domani sera all'Olimpico la Juventus cercherà di alzare la quinta Coppa Italia nelle ultime sei stagioni, in un momento molto particolare, segnato dall'emergenza Coronavirus che ha stoppato la vita di tutti, prima di farla ripartire, molto lentamente. Tutte le sensazioni dovranno però essere lasciate alle spalle, domani sera conterà solo il campo.

Cambio in difesa - Lo stesso Maurizio Sarri cambierà con ogni probabilità il suo terzino destro, con Juan Cuadrado che dovrebbe prendere il posto di Danilo, mentre saranno confermati gli altri tre, con Alex Sandro a sinistra e Bonucci con De Ligt al centro. Conferme anche in attacco: niente punti di riferimento, anche e soprattutto a causa del forfait di Higuan. Ronaldo, Dybala e Douglas Costa formeranno il tridente, per provare a far male al Napoli e per trovare il primo gol post ripresa.

Dubbio a centrocampo - Le incertezze maggiori per Sarri riguardano la mediana e il nome in bilico continua a essere quello di Miralem Pjanic. Rodrigo Bentancur e Blaise Matuidi sono sicuri del posto, mentre per la terza maglia è aperto il ballottaggio tra il bosniaco e Sami Khedira, con il tedesco al momento favorito. Nel caso in cui dovesse giocare l'ex romanista dal 1' sarebbe Bentancur a scalare nel ruolo di mezzala.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Douglas Costa. All. Sarri.