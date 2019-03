© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il dato è certo sorprendente: Arkadiusz Milik ha una media realizzativa, tra minuti e reti, migliore di Cristiano Ronaldo. Migliore di tutti, pure di Krzysztof Piatek e di Duvan Zapata, che da inizio anno diluviano gol a grappoli. Dall'infortunio alla rinascita, Milik è forse il nove vero e pure che è mancato a Maurizio Sarri e che senza di lui ha reinventato Dries Mertens come falso nueve. Carlo Ancelotti ha cercato a lungo una punta di ruolo, titolare, fisica, in estate: l'ha trovata in casa, in Milik, un gol ogni 103 minuti, 14 in tutto nei 1447 giocati in Serie A. CR7 è dietro, si dirà, e i numeri non mentono. Dall'altra parte però c'è un distacco di tredici punti tra le due squadre in campionato dopo sole venticinque giornate e di sette tra i gol fatti complessivi. Il computo totale delle reti, inoltre, pende comunque dalla parte del portoghese, 19 a 14, e negli assist non c'è partita, 10 a 1. La media sorprende ma non inganni. Nei numeri totali è sempre avanti il 7.