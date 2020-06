-1 a Napoli-Juve: Sarri insiste con Ronaldo punta. Nonostante CR7 non ami il ruolo

vedi letture

Repubblica fa il punto su Cristiano Ronaldo e sulla posizione da numero nove che non ama fino in fondo. Non l'ha mai fatto, neanche quando segnò 61 reti in una stagione con Carlo Ancelotti al Real Madrid. Coi Blancos poi ha avuto Karim Benzema come riferimento avanzato e successivamente, con Massimiliano Allegri alla Juventus, si è ruotato con Mario Mandzukic da prima punta. Adesso lo fa con Gonzalo Higuain ma domani, senza il Pipita, starà ancora a lui giocare da nueve nonostante non ami farlo.