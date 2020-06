-1 a Napoli-Juve, Sarri: "Non penso che Higuain recuperi. Ramsey da valutare"

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, nella sua conferenza stampa di vigilia della finale di Coppa Italia contro il Napoli, ha parlato anche di Gonzalo Higuain e delle possibilità che possa recuperare per domani: "Non penso che possa farcela, ieri ha lavorato ancora in modo differenziato, non penso che ci siano novità. Ramsey è rientrato ma deve essere valutato, non so se potrà giocare qualche minuto".