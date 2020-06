-1 a Napoli-Juve: stasera azzurri in ritiro in città. E' atteso anche De Laurentiis

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul Napoli e spiega che oggi Gennaro Gattuso concluderà la rifinitura al San Paolo con le prove tattiche. Dopo l'allenamento, ritiro al Britannique in centro città dove è atteso anche il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis. poi, nella mattinata di domani, la partenza per Roma dove è in programma in serata la finale di Coppa italia contro la Juventus.