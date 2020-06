-1 a Napoli-Juve: un anno di Sarri bianconero. Alti, bassi, ma è l'unico in corsa su tre fronti

Il Corriere dello Sport oggi in edicola raccont al'anno juventino di Maurizio Sarri, dodici mesi in bianconero. Fasi alterne, le voci su Guardiola, ma ora è l'unico che resta in corsa su tutti e tre i fronti. Ventisette vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte, ha una media gol fatti di 1.9 a partita contro gli 0.9 subiti. In tutto ha usato 25 giocatori, i più presenti sono Dybala e Bonucci a 35, poi Higuain a 34.