© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le valutazioni sono chiaramente aleatorie, il prezzo lo fa il mercato è storia antica ma giusta. Però quelli fissati da Transfermarkt sono punti di riferimento, idee che rappresentano a sommi capi quanto un giocatore e conseguentemente una rosa possa valere. La Juventus è, senza sorprese, la squadra più costosa della Serie A. un valore totale di 800 milioni di euro almeno, il Napoli poco più di 500. Un distacco notevole, rappresentato però dall'alta valutazione anche dei difensori di Allegri, da Alex Sandro a Bonucci e Chiellini, mentre in azzurro chi è carissimo è solo Koulibaly. A spostare gli equilibri ci pensano poi Dybala e Ronaldo, mentre Insigne è quello maggiormente valutato dell'attacco azzurro: i due, Joya e CR7, insieme varrebbero infatti più di tutto il pacchetto del Napoli, ovvero almeno 210 milioni di euro complessivi. I centrocampisti più costosi? Allan per il Napoli, Pjanic per la Juventus.