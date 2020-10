-1 al derby di Milano: attesa per le condizioni dei Nazionali. Alle 14 parola a Conte e Pioli

Si entra ufficialmente nella giornata di vigilia del derby di Milano, gara in programma domani alle ore 18 a San Siro. Le due squadre come di consueto nelle prossime ore svolgeranno le sedute di rifinitura, utili soprattutto a Conte e Pioli per valutare le condizioni dei tanti Nazionali rientrati fra mercoledì e giovedì a Milano. Alle 14, spazio per le prime indicazioni riguardanti i probabili 22 che scenderanno in campo: alle ore 14, infatti, sono in programma le conferenze stampa di entrambi gli allenatori. Su TMW potrai seguire la diretta testuale delle parole di Antonio Conte e Stefano Pioli.