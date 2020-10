-1 al derby di Milano. Ballottaggio Brozovic-Eriksen? Conte: "Ci saranno tante rotazioni"

Ballottaggio Eriksen-Brozovic a centrocampo per l’Inter? Antonio Conte, tecnico nerazzurro, alla vigilia del derby, risponde così: “Ho meno problemi di altre volte, visto che ho a disposizione quattro centrocampisti. Domani sarà la prima partita di sette che ci vedranno protagonisti, tra campionato e Champions League. Per forza di cose, come ho sempre detto e come ribadirò, ci saranno rotazioni che saranno necessarie. Ma al tempo stesso sono molto tranquillo, domani magari partiremo con tre centrocampisti, mercoledì magari con altri e sabato cambiare ancora. Tutti saranno protagonisti, lavoro con tutti affinché tutti capiscano e conoscano bene quello che devono fare. L’importante è che ci sia disponibilità, questa sarà la chiave della stagione: sia a essere pronti a entrare che a essere pronti a giocare dal primo minuto. Ma dico in generale”.

