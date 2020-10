-1 al derby di Milano. Conte e il poco tempo: "Avrei preferito un giorno in più per prepararlo"

vedi letture

Quanto è difficile preparare un derby con tante defezioni e tempi ristretti? La risposta ad Antonio Conte, tecnico dell’Inter che domani sfiderà il Milan: “Se avessi avuto la possibilità di scegliere, avrei preferito avere almeno un giorno in più per preparare il derby. Detto questo sappiamo che ci sono calendari da rispettare, sia a livello nazionale che internazionale. Ci adegueremo e prepareremo la partita in un giorno, l’allenamento non potrà essere troppo intenso per forza di cose”.

Clicca qui per la conferenza stampa di Conte.