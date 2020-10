-1 al derby di Milano: Conte ritrova il suo portafortuna rossonero. Da imbattuto

Undici partite, otto vittorie, tre pareggi e zero sconfitte. Zero. Mai un ko. Il Milan è il grande portafortuna della carriera di Antonio Conte, ora tecnico dell'Inter, sulla cui panchina trova per la terza volta i rossoneri. Che ha sfidato per una volta, la prima, anche con l'Atalanta: risultato finale 1-1, segnarono Tiribocchi da una parte e Ronaldinho dall'altra. In campo, in quel Milan, c'erano anche Pirlo e Gattuso, in panchina Leonardo.

Otto sfide con la Juventus Ben otto sfide alla guida dei bianconeri contro il Milan. Due pareggi e poi solo vittorie e un pari maturato nel ritorno della semifinale della Coppa Italia 2011/12, dopo il successo 2-1 all'andata. L'ultima sfida da allenatore bianconero è stato il 2-0 a San Siro del marzo 2014, reti di Tevez e Llorente, contro il Milan di Seedorf.

Doppia sfida nerazzurra Due le gare da allenatore dell'Inter, entrambe vinte. L'anno scorso, infatti, i nerazzurri hanno battuto 2-0 all'andata e 4-2 al ritorno i cugini del Milan. Nella prima gara, reti di Brozovic e Lukaku. A febbraio, gara clamorosa: Milan avanti di due gol, Rebic e Ibrahimovic, poi la rimonta. Brozovic, Vecino, De Vrij e Lukaku gli autori del poker.