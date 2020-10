-1 al derby di Milano: da quasi nerazzurro a colpo rossonero. Prima stracittadina per Tonali

In origine sembrava già scritto, il passaggio di Sandro Tonali all'Inter. Il classe 2000 del Brescia, all'inizio dell'estate, era gioiello e pezzo pregiato della vetrina delle Rondinelle e l'Inter di Antonio Conte si era mossa in tempi non sospetti per guadagnare un certo vantaggio sulle altre pretendenti. Sulla Juventus, sulla Fiorentina, sul PSG. Ma non sul Milan, visto che le cronache di radiomercato mai avevano segnalato i rossoneri come squadra in corsa per Tonali. Poi qualcosa è cambiato. Era il 27 agosto quando i rossoneri entrano in corsa per lui. Prima con qualche timido sondaggio, poi con l'affondo decisivo. Che complice anche il defilarsi nerazzurro, ha avuto l'esito sperato. E Sandro Tonali, la cui firma con l'Inter sembrava imminente subito dopo ferragosto, è diventato a sorpresa un giocatore del Milan. E domani, da titolare o da subentrante, vivrà il suo primo derby di Milano da protagonista.