-1 al derby di Milano: fra infortuni e Covid, si riducono le possibilità di scelta di Conte e Pioli

vedi letture

Quello di domani sarà indubbiamente un derby sui generis, vista la situazione generale legata alla diffusione del Coronavirus non solo nel mondo del calcio. I numeri del Covid-19 sono in aumento in tutto il mondo e le squadre di Serie A non fanno eccezione. Soprattutto in casa Inter, mister Conte si trova alle prese con tanti giocatori risultati positivi e quindi indisponibili per la stracittadina milanese. Anche il Milan di Pioli ha avuto qualche problema in tal senso, ma il recupero di Zlatan Ibrahimovic dei giorni scorsi è già di per sé un'ottima notizia per i colori rossoneri.

Come sta l'Inter - Antonio Conte non avrà certamente a disposizione Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ashley Young e Ionut Radu, tutti ancora alle prese col virus e quindi in isolamento. A questi si aggiunge Alessandro Bastoni, anche se in caso di esito negativo del tampone nelle prossime ore l'ex Parma potrebbe unirsi al gruppo quantomeno per sedere in panchina. Non sembrano destare preoccupazioni, invece, le condizioni di Alexis Sanchez che nella gara Cile-Colombia aveva subito un duro colpo da parte di James Rodriguez. Ma l’ultima parola spetterà ai medici nerazzurri ed eventualmente agli esami strumentali.

Come sta il Milan - Come detto, Stefano Pioli nei giorni scorsi aveva riabbracciato Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese infatti fortunatamente superato senza particolari intoppi la positività ed è a tutti gli effetti in gruppo. Chi non ci sarà invece è Ante Rebic: per il croato lo staff medico ha scelto la strada della prudenza, dopo la lussazione al gomito e quindi l'ex Eintracht non ci sarà. Assenti anche Leo Duarte e Matteo Gabbia, ancora alle prese col Covid-19.