-1 al derby di Milano. I precedenti sorridono a Conte: mai sconfitto da Pioli o dal Milan

Il derby di Milano, in programma domani alle 18, sarà il nono confronto da allenatori tra Antonio Conte, tecnico dell’Inter, e Stefano Pioli, alla guida del Milan. Il bilancio recita nettamente in favore del salentino: fin qui, 5 vittorie per Conte e 3 pareggi, mentre Pioli non ha mai battuto in carriera il collega. L’ultima volta, ovviamente, il derby del girone di ritorno dello scorso campionato, finito 4-2 in favore dell’Inter.

E contro le squadre? Conte sorride anche da questo punto: in undici partite da allenatore contro il Milan, non ha mai perso. 8 vittorie e 3 pareggi: in totale, ha sfidato i rossoneri una volta da tecnico dell’Atalanta, ben otto alla guida della Juventus e due con l’Inter. Viceversa, Pioli (tra Parma, Chievo, Bologna, Lazio e Fiorentina) ha sfidato l’Inter in ben sedici occasioni: 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.