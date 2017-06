-1 alla nuova stagione: tutte le date, dal via dei campionati ai sorteggi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le italiane scenderanno ufficialmente in campo con l'andata del terzo turno preliminare di Europa League il 27 luglio con il Milan. La Coppa Italia prenderà il via il 30 luglio ma, in quanto a campionati, il via alla A ci sarà il 19 agosto, quasi in contemporanea con la Bundesliga tedesca (via il 18 agosto) e dopo gli altri big three: la Ligue 1 partirà il 4 agosto, l'11 invece Premier League e Liga spagnola.

Le date più importanti

14 luglio - Sorteggio terzo turno preliminare Europa League

27 luglio - Andata terzo turno preliminare Europa League (Milan)

30 luglio - Primo turno Coppa Italia

3 agosto - Ritorno terzo turno preliminare Europa League (Milan)

4 agosto - Sorteggio playoff Champions League ed Europa League

6 agosto - Secondo turno Coppa Italia

8 agosto - Supercoppa Europea - Real Madrid-Manchester United a Skopje, Macedonia

11 agosto - Prima giornata Bundesliga e Liga

12 agosto - Terzo turno Coppa Italia

13 agosto - Supercoppa italiana - Juventus-Lazio a Roma

15-16 agosto - Andata Playoff Champions League (Napoli)

17 agosto - Andata Playoff Europa League (Milan*)

18 agosto - Prima giornata Bundesliga

19 agosto - Prima giornata Serie A

22-23 agosto - Ritorno Playoff Champions League (Napoli)

24 agosto - Ritorno Playoff Europa League (Milan*)

25 agosto - Sorteggi Champions ed Europa League

2 settembre - Spagna-Italia

5 settembre - Italia-Israele

12-13 settembre - Prima giornata fase a gironi Champions League

14 settembre - Prima giornata fase a gironi Europa League

6 ottobre - Italia-Macedonia

9 ottobre - Albania-Italia

Ligue 1

Premier League

Bundesliga