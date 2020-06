-1 alla ripartenza. De Zerbi, D'Aversa e Juric, 12 partite per giocarsi il futuro in una big

vedi letture

I presupposti di partenza erano decisamente diversi. Eppure oggi, ad una manciata di ore dal nuovo inizio del campionato, Hellas Verona, Parma e Sassuolo sono praticamente appaiate a centro classifica. E i loro allenatori, in un senso o nell'altro, hanno fatto fin qui vedere idee di calcio e di gestione del gruppo. In una parola, hanno dato una filosofia ben precisa alle proprie squadre. Ed ovviamente come logica conseguenza hanno attratto gli interessi di tante squadre italiane ed estere. Per questo, sebbene le tre società in questione non abbiano dubbi sul proseguimento del loro lavoro, per conoscere con certezza il futuro di Ivan Juric, Roberto D'Aversa e Roberto De Zerbi servirà attendere la fine del campionato.

Juric ben oltre le aspettative. Ma la sorpresa è per pochi - All'inizio della carriera da allenatore, oramai una decina di anni fa, gli addetti ai lavori erano quasi tutti pronti a scommettere sulle qualità di Ivan Juric nelle vesti di allenatore. Dopo qualche passaggio a vuoto il croato ha trovato il giusto equilibrio e oleato i meccanismi. Risultato? Una macchina perfetta che si chiama Hellas Verona. Fiorentina e Torino osservano, dall'estero arrivano sempre più apprezzamenti...

Per il Parma crescita continua - Dalla Lega Pro alla B, dalla B alla A, poi la salvezza da neopromossa e quest'anno, in attesa del finale di stagione, lo straordinario campionato che ha portato il Parma fino alla zone Europa League. Udinese e Torino ci stanno già facendo un pensierino, ma nel panorama italiano è uno dei tecnici più apprezzati per gestione del gruppo e valorizzazione dei giovani e del materiale tecnico a propria disposizione. Per questo non sono da escludere sorprese.

Roberto De Zerbi e un rinnovo che ancora non è arrivato - Certamente non sarà una garanzia assoluta di permanenza, ma in caso di rinnovo sarà difficile vedere un De Zerbi lontano dalla panchina neroverde. La dirigenza, a più riprese, ha detto di voler andare avanti insieme, di continuare sul progetto iniziato da patron Squinzi. Ma la firma ancora non c'è e le sirene di mercato suonano forti, soprattutto da Firenze.