-1 alla ripartenza. Fonseca lavora già alla nuova Roma. Aspettando l'eventuale cessione

La Roma è ancora in corsa. In campionato per un posto in Champions, in campo continentale per la conquista dell'Europa League. Mentre la Serie A è ad un passo dalla ripartenza, però, a Trigoria si percepiscono ancora le vibrazioni delle recenti polemiche emerse a mezzo stampa. Il presidente James Pallotta ha tuonato contro modi e proposte del texano Friedkin, mentre in dirigenza tiene banco la riorganizzazione del comparto sportivo dopo la sospensione del ds Petrachi. In questo contesto c'è da considerare la squadra, come detto ancora in corsa su due fronti.

Fonseca pensa lavora al presente e pensa già al futuro - Pur senza picchi particolarmente alti, la Roma è sempre lì che galleggia ai margini della zona Champions League, obiettivo dichiarato per quel che riguarda la Serie A. Per provare a dare una sterzata decisiva, il tecnico portoghese sta pensando, lavorando e provando un modulo diverso rispetto al consueto e collaudato 4-2-3-1. Nel dettaglio l'idea di Fonseca è quella di varare la difesa a 3, ipotesi tattica che ha colpito l'ex Shakthar dal giorno del suo arrivo in Italia. Nelle ultime 12 gare di questo campionato la Roma potrà disporsi così e chissà che il nuovo modulo non possa essere una sorta di prova generale per il futuro. Nel corso delle varie interviste, poi, il tecnico non ha mai messo in discussione la sua permanenza e gli stessi dirigenti non hanno mai espresso (almeno pubblicamente) pensieri in tal senso.