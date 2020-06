-1 alla ripartenza. Gattuso e un rinnovo non in dubbio in attesa del meeting di Capri

vedi letture

La stagione complessa del Napoli, almeno fino al lockdown, è sotto gli occhi di tutti. Ma dal giorno dell'arrivo in panchina di Gennaro Gattuso il trend è comunque cambiato. La squadra ha ritrovato un'identità in cui si sente a suo agio, Ringhio ha compattato il gruppo e fatto le proprie scelte, in alcuni casi tagliando in modo piuttosto netto col passato ancelottiano. De Laurentiis ha apprezzato modi e idee e non appena gli impegni di campo daranno un po' di tregua arriverà anche il prolungamento (di 3 o 4 anni, seguendo il ragionamento del presidente).

Coppa in bacheca, per sbarcare a Capri manca la Champions - Il riferimento è proprio al pensiero presidenziale di qualche giorno fa: "Se facciamo bene in Coppa e in Champions, lo aspetto a Capri per parlare del rinnovo per 3-4 stagioni", aveva detto De Laurentiis, stuzzicato sul futuro dell'attuale tecnico. In Coppa Italia ha fatto bene, nessuno ha margini per dire il contrario. Adesso manca proprio quel ritorno Champions che il numero 1 azzurro ha indicato l'altro ieri come "sogno" che può aiutare a vivere e ad ambire a sempre maggiori traguardi, anche se ovviamente non può essere obiettivo imprescindibile. Certo il Napoli andrà a Barcellona con voglia e possibilità di eliminare Messi e compagni, ma a prescindere quel risultato difficilmente sposterà il giudizio finale (e quindi la possibilità di rinnovo) su Gennaro Gattuso.