-1 alla ripartenza. Il Cagliari per scordare presto l'incubo. Senza Ninja, anche adesso

vedi letture

"Nainggolan pensa solo a noi, non ha mai creato un problema", firmato Maurizio Carli. "E' un trascinatore", dice Luca Pellegrini. "E' fortissimo e tanti vorrebbero acquistarlo". sottolinea Tommaso Giulini. Dirigenza, presidenza, compagni. Tutti con Radja Nainggolan. Che non ci sarà alla ripresa del campionato domani in casa Cagliari ma che è un falso problema. Più mediatico che altro visto che, come ha detto il ds del club sardo, "è un ragazzo di livello, a noi non ha creato mezzo problema. Lui è generoso e si dà a tutti, non chiude la porta. Purtroppo non si rende conto che dando ascolto e confidenza a tutti, ciò che dice viene riportato in ogni singola parola. Questa è una cosa che mi fa anche un po' incazzare: è attaccato al Cagliari, nella testa ha di finire bene queste partite. Poi ha un contratto con l'Inter e farà la sua strada, vedranno cosa fare. Adesso però pensa solamente al Cagliari, ma non so ancora dirvi cosa potrebbe succedere".

"Spero torni presto" "Speriamo di recuperarlo il primo possibile e non è detto che non accada", ha detto di lui Walter Zenga, in attesa del battesimo sulla sua panchina rossoblù. Non lo farà contro l'Hellas Verona, in un centrocampo dove mancherà anche Oliva. In una stagione dove dalle stelle, i sardi sono finiti in un percorso travagliato e accidentato. Dove i punti fatti a inizio stagione si sono rivelati poi una manna dal cielo, considerata la picchiata affrontata in classifica. Intanto domani si riparte. Per cambiare strada, per riprendere il percorso. Senza Ninja, che tornerà presto. Almeno fino a fine stagione.