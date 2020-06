-1 alla ripartenza. Il piccolo grande Parma di D'Aversa: sognare è lecito

35 punti dopo 25 partite giocate. Una in meno, ovvero quella di domani contro il Torino. Il Parma sogna e non potrebbe essere altrimenti: in caso di successo nella gara d'apertura della ripresa, i ducali andrebbero al settimo posto in solitaria (in attesa anche della sfida della sera dell'Hellas Verona contro il Cagliari). Davanti al Milan e, oltretutto, a -1 dal Napoli sesto. Una stagione ben sopra alle aspettative ma il binomio formato dal tecnico Roberto D'Aversa e dal ds Daniele Faggiano ha portato risultati pesanti.

Sognare si può Adesso sognare è d'obbligo per Kulusevski, Gervinho e compagni. Dopo i granata, il 23 è trasferta a Genova col Genoa, poi in casa con l'Inter. Gare con squadre che sono in lotta per obiettivi pesanti, dunque ostiche: a seguire l'Hellas, che sogna l'Europa, la Fiorentina, che ora guarda verso il basso, e poi la Roma. Le prossime gare segneranno il futuro del Parma. Tutti scontri delicati. Ma sognare si può.

In cerca dei gol Quello del Parma è un attacco che non segna tantissimo, 32 reti finora, non certo tra i migliori della batteria. E' mancato sicuramente l'apporto dello sfortunato e infortunato Roberto Inglese, il miglior marcatore è Andreas Cornelius che è a 8 reti. Poi una cooperativa del gol, undici giocatori in rete. Funziona invece la difesa: 31 i gol presi, meglio di Napoli, Roma, Atalanta e Milan. Primo non prenderle. Si sogna anche così.