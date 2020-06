-1 alla ripartenza. Sarri mister del progetto. Ma inevitabilmente legato a Scudetto e Champions

Il termine Sarriball non è mai piaciuto particolarmente al diretto interessato. Maurizio Sarri in fondo mal si concilia con etichette o schemi rigidi in fatto di definizioni. Terminologia a parte, ciò che ha sempre caratterizzato l'attuale allenatore della Juventus è il bel gioco e l'attitudine corale delle proprie squadre. E' successo a Empoli prima ancora che a Napoli, senza tirare in ballo le tante belle esperienze nelle categorie inferiori. Alla Juventus, però, ancora quelli che sono i tratti distintivi della sua filosofia calcistica non si sono visti.

La rottura col passato e la ricerca del progetto - Sancito l'addio della scorsa estate con Max Allegri, portatore di risultati ma non di bel gioco, la Juventus ha scelto di strappare col passato e puntare forte su una nuova identità di gioco. Inarrivabile Guardiola, Agnelli, Paratici e Nedved hanno scelto di affidare le chiavi della fuoriserie bianconera al tecnico fresco campione d'Europa League col Chelsea. Il Sarriball applicato alla vincente continuità bianconera, un mix che almeno sulla carta doveva essere letale. Ma che ancora non ha dato nessuno dei frutti attesi la scorsa estate.

Alla fine contano sempre i risultati - Con Sarri la Juventus voleva aprire un nuovo ciclo, idealmente di almeno 3 anni (tempo minimo per poter parlare effettivamente di progetto). E il pensiero attuale resta ancora quello, ma il tutto dovrà inevitabilmente essere supportato dai risultati. Perché la Juventus vuol sì giocare bene, ma ancor prima vuole vincere. Ad oggi, il Sarri bianconero ha perso 2 finali su 2. I bianconeri sono primi in campionato e in corsa in Champions, seppur in svantaggio nel parziale col Lione. E la sensazione, forte e crescente, è che gli ultimi due obiettivi stagionali potranno dire molto sul futuro della panchina bianconera: la speranza di tutti è che si possa proseguire sulla strada intrapresa la scorsa estate. Ma se la Champions dovesse finire con un'eliminazione precoce e anche in campionato le cose non dovessero andare per il verso giusto, l'addio a fine anno sarebbe quasi inevitabile. Seppur non voluto.