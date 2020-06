-1 alla ripartenza. Torino, si salvi chi può: è tutto sulle spalle di Belotti

Andrea Belotti, capitano, ariete, simbolo del Torino, sarà pure l'uomo incaricato di battere le punizioni dei granata. Come dire: le sorti dei piemontesi saranno sulle sue spalle. Una ripartenza che avrà come overture il recupero del Toro contro il Parma e che vedrà il Gallo come uomo più atteso. Sarà lui a fungere da riferimento avanzato del 4-4-2 di Moreno Longo al fianco di Simone Zaza ma certamente dovrà far di meglio delle 9 reti siglate finora. Non è ancora in doppia cifra e non è comune per un giocatore che negli ultimi anni è sempre stato un habituè delle alte sfere dei cannonieri del campionato nostrano.

"Nessuno ci ha chiamato" Intanto sul futuro di Belotti si è espresso negli scorsi giorni il neo ds del club, Davide Vagnati. "Nessuno ci ha chiamati ma ci aspettiamo offerte". Certamente non arriveranno i 100 milioni che negli scorsi anni Urbano Cairo chiedeva per il ventiseienne di Calcinate e la sensazione è che il prezzo adesso non sfiori neanche la metà. Le stime dicono 32, il Torino sparerà più alto ma al momento senza proposte concrete.

Si salvi chi può Il Torino ha soltanto due punti di vantaggio sul Lecce terzultimo ma appunto la gara di domani contro il Parma da recuperare. Vincere è un obbligo per la formazione di Longo, anche perché pure la Samp deve recuperare la gara contro l'Inter e a 25, ovvero -2 dal Toro, c'è anche il Genoa. Tutto sulle spalle del Gallo.