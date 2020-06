-1 alla ripartenza. Verona, sarà un finale di sogni e di uomini mercato

Trentacinque punti e venticinque partite, l'Hellas Verona è la piccola grande favola di questa Serie A. Sognare è possibile, Europa compresa. Lo dice la matematica, lo racconta la classifica. Lo spiega il percorso di una squadra, quella di Ivan Juric, che ha superato ogni più rosea aspettativa. Previsioni d'inizio stagione: grandinate di sconfitte e retrocessione quasi certa. Invece il sereno era dietro l'angolo, col redivivo Miguel Veloso a guidare una truppa di talenti splendenti, per molti inattesi ma ora ben più che desiderati.

Amrabat e i suoi fratelli E' una squadra di giocatori presi per intiuzioni e che verrà, o è stata, in molte sue stelle, rivenduta a caro prezzo. E' il caso di Sofyan Amrabat, già venduto alla Fiorentina. E' quello di Amir Rrahmani, già del Napoli per l'anno che sarà. Però per adesso riguarda solo loro due. Perché perché per il resto Setti e D'Amico, presidente e direttore sportivo, adesso aspettano che le offerte si rincorrano, si superino. Marash Kumbulla, tra Inter, Lazio e poi anche Juventus. Davide Faraoni, magari anche lui in biancoceleste. E poi Valerio Verre, che sarà riscattato dalla Sampdoria ma che ha già ben più che un estimatore, Fiorentina in primis. Una piccola grande favola. Che può già iniziare a programmare un futuro ancor più solido, fatto di scommesse e altri sogni.