-1 da Lazio-Club Brugge, Inzaghi: "Con 9 punti in altri gironi saremmo già qualificati"

Simone Inzaghi, alla vigilia della decisiva sfida contro il Club Brugge, ha parlato così della sua Lazio alla luce di un girone Champions ancora aperto a 90' dal termine: "Per me siamo andati al di là delle attese, ma ci credevo fortemente. Dopo 5 partite, con 9 punti, in altre circostanze e in altri gironi il traguardo sarebbe già stato tagliato. Invece ci manca ancora la matematica e speriamo arrivi domani sera dopo il Brugge".

