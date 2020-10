1 minuto e 48 secondi. Ecco il gol più veloce di Ibrahimovic con la maglia del Milan in Serie A

Quello contro la Roma, arrivato dopo 1 minuto e 48 secondi, è stato il gol più veloce di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan in Serie A. Ma non solo: contro i giallorossi Ibra ha segnato 10 gol in Serie A, tra i giocatori attualmente in attività nessuno ha fatto meglio nella competizione.