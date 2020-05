10 anni di Andrea Agnelli. Top & flop, CR7, Allegri, Conte e tutti i numeri della sua Juventus

vedi letture

Quella che si è appena conclusa non è stata solo la giornata del via libera agli allenamenti collettivi per la Serie A. In casa Juventus infatti c’era comunque di che festeggiare: il 19 maggio 2010 infatti Andrea Agnelli diventava presidente della società bianconera. Un matrimonio decennale che ha regalato numerosissime soddisfazioni a tifosi, giocatori, allenatori e simpatizzanti juventini. E che ieri, per i lettori di TuttoMercatoWeb, abbiamo deciso di rivivere grazie ad approdonfimenti ad hoc. Dalla Top11 alla Flop11, passando per gli acquisti e le cessioni più costose per arrivare agli allenatori, i trofei e l’evidente impennata del fatturato. Un’immersione nella Juventus di Andrea Agnelli che negli ultimi 10 anni ha dominato in Italia e cercato di crescere in Europa e che ora vi riproponiamo in forma integrale.

10 anni di Andrea Agnelli - I trofei e le delusioni: gli otto Scudetti e le due finali

10 anni di Andrea Agnelli - Da Buffon a CR7: la top 11 della sua Juve

10 anni di Andrea Agnelli - Da Lucio al Malaka Martinez: la flop 11 della sua Juve

10 anni di Andrea Agnelli - Cristiano Ronaldo e gli altri: i 10 acquisti più costosi

10 anni di Andrea Agnelli - Da Pogba a Emre Can: le 10 cessioni più ricche

10 anni di Andrea Agnelli - La rivalità con Conte, l'amicizia con Allegri: i suoi allenatori

10 anni di Andrea Agnelli - Lo Stadium, il J Medical, il J Hotel: i luoghi della sua Juve

10 anni di Andrea Agnelli - Da 172 a 621 milioni: il boom del fatturato della sua Juve