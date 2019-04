10 anni di digiuno: il calcio italiano stabilisce un nuovo record negativo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal 1977 al 1984 e ora dal 2010 al 2019: con l'eliminazione del Napoli, che fa paio con quella della Juventus di martedì, l'Italia stabilisce un nuovo record negativo in ambito europeo. Con l'edizione 2018/19 della Champions League in chiusura e nessuna squadra italiana più in corsa, sono dieci di digiuno per le formazioni italiane, con la Juve che anche quest'anno ha confermato il rapporto complicato con la coppa dalla grandi orecchie. L'ultima squadra ad alzarla fu l'Inter nel 2010, mentre per quanto riguarda l'Europa League... meglio non pensarci. E' sempre il Parma l'ultima squadra ad aver trionfato nella manifestazione, nel 1999, quando ancora si chiamava Coppa UEFA.

CHAMPIONS LEAGUE

2010 - Inter

2011 - Barcellona

2012 - Chelsea

2013 - Bayern Monaco

2014 - Real Madrid

2015 - Barcellona

2016 - Real Madrid

2017 - Real Madrid

2018 - Real Madrid

2019 - ?

EUROPA LEAGUE/COPPA UEFA