10 anni dopo il Principe del triplete. Lukaku a 6 gol dopo 9 partite

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L’ultima volta era successo nel 2009-2010, che un giocatore dell’Inter segnasse almeno 6 gol all’interno delle prime 9 partite giocate in nerazzurro in campionato. Era la stagione in cui l’Inter finì per portarsi a casa il triplete mourinhano e il Principe aveva iniziato proprio con questi numeri dopo il suo arrivo dal Genoa. Oggi, esattamente 10 anni dopo, Romelu Lukaku ha ripetuto quelle statistiche. Un inizio di campionato segnato anche da alcune prove complicate, ma nonostante tutto i numeri sono tutti dalla parte di Big Rom. E di conseguenza anche da quella dell’Inter, che in estate ha fatto di tutto e probabilmente di più per portarsi a casa il belga dal Manchester United.