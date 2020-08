10 anni dopo, l'Inter è di nuovo in una semifinale europea. L'ultima volta fu Triplete

Pillola statistica, dopo il successo dell'Inter sul Bayer Leverkusen che ha regalato ai nerazzurri il pass per le semifinali di Europa League. L'ultima volta che l'Inter era arrivata così lontano in una competizione europea era il 2009/2010, stagione dolce per i ricordi nerazzurri visto che a fine anno arrivò il successo in Champions e la vittoria del Triplete. Oggi, 10 anni dopo, l'Inter è di nuovo fra le migliori 4 squadre di una coppa europea.