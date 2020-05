10 cose che abbiamo imparato dal ritorno della Bundesliga

vedi letture

L'ultimo weekend ha regalato a noi amanti del calcio un primo segnale di normalità. Il calcio, quello vero, è tornato. Certo, senza pubblico ha fatto il suo bell'effetto. Ma anche solo vedere un pallone che rotola è un segnale di speranza. La Bundesliga è stato il primo grande torneo a ripartire: oggi si completerà il 26° turno con Werder Brema-Bayer Leverkusen. Nell'attesa che anche l'Italia riattivi la macchina del campionato prendiamo appunti. Questo è quanto emerso nel primo weekend.

FATTI, NON POLEMICHE La Germania ha fatto da apripista, lavorando sin dal lockdown a un pronto ritorno del campionato. Nessuna polemica su titoli da assegnare o retrocessioni. E se c'erano non sbandierarle ai quattro venti. Ma mettersi d'impegno a far ripartire la macchina. Col benestare del Governo e dei Lander che hanno riconosciuto l'importanza che il calcio ha nel tessuto sociale e in quello economico.

PIUTOST CHE NIENT, L'È MEI PIUTOST - Tradotto dal milanese, "piuttosto che niente, meglio piuttosto". Anche dalla TV, vedere un Borussia Dortmund-Schalke 04 senza pubblico ha fatto un certo effetto. E non certo positivo. Mancava la passione, l'anima, il pathos. In definitiva sembrava un allenamento. Triste, indubbiamente. Ma è l'unico modo per non far morire il calcio. Torneranno i grandi spettacoli davanti a grandi platee, oggi facciamoci bastare questo.

ASTINENZA DA CALCIO, RECORD DI ASCOLTI IN TV - Al contrario degli spalti vuoti, la ripartenza della Bundesliga è stata il termometro della voglia di calcio in tutto il mondo. Oltre 500mila spettatori in Italia, numeri di gran lunga superiori a quelli di regime ordinario. Oltre 6 milioni in Germania, record assoluto.

LE ABITUDINI, PRIMA DI TUTTO Sebbene davanti a un Westfalenstadion vuoto, i giocatori del Borussia Dortmund hanno idealmente salutato la curva che ospita i tifosi più caldi, festeggiando il 4-0 nel Revierderby. "Non importa quanto lontani voi siate, sarete sempre il nostro cuore e la nostra anima: il Muro Giallo" è il tweet del BVB.

HAALAND È UN MOSTRO, ANCHE DOPO DUE MESI DI STOP L'11 marzo il Borussia Dortmund giocava la sua ultima partita, in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Vinsero i francesi che per festeggiare sfotterono Haaland imitandone l'esultanza "zen". Un giocatore, il norvegese, divenuto spauracchio anche di uno dei più grandi club d'Europa in poco tempo. A buona ragione: è lui ad aprire le danze della Bundesliga segnando il primo gol al ritorno dal lockdown: lo fa al suo primo derby, mostrando un incredibile killer instinct già sciorinato nel corso del primo anno. Considerando tutte le competizioni sono 13 reti in 12 partite. E sempre a segno al debutto: lo ha fatto alla prima in Bundesliga, alla prima in Champions, alla prima in Coppa di Germania e al primo Derby della Ruhr, una partita non certo qualsiasi se giochi nel Borussia Dortmund.

ANCHE I TEDESCHI HANNO FANTASIA Il protocollo prevede che i giocatori debbano sedersi in tribuna, mantenendo una distanza di sicurezza e indicando una mascherina. Nel caso dello stadio di Lipsia, però, c'è un dislivello tra campo e tribuna di tre metri. Il club è dovuto ricorrere a un espediente: farsi prestare dall'aeroporto una loro scaletta, quelle per intenderci utilizzate per consentire ai passeggeri di salire dalla pista fino alla porta d'entrata dell'aereo. Scale che serviranno ai giocatori per il passaggio dalla tribuna al terreno di gioco.

NON DIMENTICATE IL DENTIFRICIO L'Augsburg che ha giocato contro il Wolfsburg era senza allenatore. Questo perché Heiko Herrlich ha violato la quarantena uscendo a comprare il dentifricio. Una leggerezza che è costata al 48enne un turno di stop e ora sartà sottoposto a due test per rientrare ad allenare una volta che i risultati saranno negativi.

IL PARADOSSO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE Ha fatto un certo effetto vedere i calciatori seduti in tribuna a distanza di sicurezza, quando in campo se pur contratti i giocatori potevano contrastare e anche trattenere in area. Soprattutto in occasione dei calci d'angolo le vecchie abitudini della trattenuta sull'avversario sono rimaste.

L'INATTIVITA' FA BRUTTI SCHERZI Tornare in campo non è stato facile, dopo due mesi senza una partita e con una preparazione fisica non certo adeguata. Chiedere a Denni Diekmeier, del difensore del Sandhausen (Zweite Bundesliga). 4 minuti dopo il suo ritorno in campo è arrivato il cartellino rosso. Nel corso della partita contro l'Aue il giocatore ha commesso un fallo in area di rigore stendendo un avversario e provocando un calcio di rigore e meritando l'espulsione.

QUANDO SI DICE: ALZARE IL GOMITO È l'unica concessione al giocatore. Non ci riferiamo delle sue abitudini a tavola ma in campo: in caso di esultanza niente abbracci, baci, strette di mano o "cinque". Toccarsi i gomiti sì, quello è consentito. Ancora c'è da farci l'abitudine, tanto che all'Hertha qualche abbraccio è scappato. E persino un "bacio" di Boyata a Grujic, peraltro smentito dal belga che sostiene di aver dato dei suggerimenti al compagno di squadra.