10 mesi dopo riecco Joao Mario. La mossa a sorpresa di Spalletti

© foto di Federico Gaetano

Prima presenza dall'inizio e soprattutto primi minuti stagionali per Joao Mario con la maglia dell'Inter. Sì perché dopo i mesi al West Ham, il mancato riscatto e l'estate passata in hotel in attesa di una nuova sistemazione (mai arrivata) il portoghese è stato riesumato questa sera da Luciano Spalletti per la delicata sfida contro la Lazio. Nelle scorse ore si era parlato di Lautaro Martinez, per la sostituzione di Nainggolan. Ma pure di un avanzamento di Vecino. E invece ecco la sorpresa firmata Spalletti, con Joao Mario che torna così in campo con la maglia dell'Inter dopo quasi 10 mesi. L'ultima presenza, fra l'altro dal primo minuto, risale infatti allo scorso 5 gennaio, quando Joao Mario prese parte alla trasferta fiorentina poi pareggiata 1-1.