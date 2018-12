10 partite senza gol. Il periodo nero del Cholito sembra non avere fine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chissà che le voci di mercato, legate soprattutto all'Atletico Madrid del padre, non abbiano distratto oltremodo Giovanni Simeone. Che con la partita di oggi contro la Juventus è arrivato a 10 partite consecutive senza trovare la via del gol. Tante, troppe, per l'attaccante titolare di una squadra che ha come obiettivo l'Europa League. Dopo 2 gol nelle prime 4 giornate il Cholito era finito al centro dei titoli di mercato sull'asse Italia-Spagna, ma l'attenzione degli osservatori si è presto trasformata in dubbio. Perché Simeone, partito sempre titolare ad eccezione della gara col Torino, continua a non dare segni di risveglio. Nonostante le occasioni non siano praticamente mai mancate. Anche oggi contro la Juve, in almeno due circostanze, l'argentino non è riuscito a far vale come avrebbe voluto, da dentro l'area di rigore. Non che l'impegno sia mai mancato, anzi. Corsa e sacrificio sono doti che si porta dietro ogni volta che scende in campo. Ma come detto, dopo 10 partite senza segnare, il suo (non) contributo in termini numerici inizia a pesare e non poco sulla classifica viola. Anche perché lì accanto, Chiesa, Pjaca, Mirallas, Thereau e tutti gli altri, non stanno andando certamente meglio.