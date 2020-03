-100 a Euro 2020, da Cristiano Ronaldo a Mbappé: le 10 stelle degli Europei

Euro2020 sarà anche la caccia al re d'Europa. Con 24 nazionali in corsa, di cui quattro non ancora note, a farla da padrone saranno anche e soprattutto i campioni del Vecchio Continente. Abbiamo provato a indicare quali potrebbero essere le dieci stelle del campionato europeo. Logica, lo ammettiamo, qualche esclusione eccellente, da Bale a Sterling passando per Griezmann, Sancho e non solo.

Cristiano Ronaldo - Portogallo. Euro 2004 fu la sua epifania a livello globale, Euro 2020 sarà con ottime probabilità l'ultimo atto della sua strepitosa avventura con la selezione lusitana. Nel mezzo, si è tolto lo sfizio di vincere quello del 2016. 99 gol in 164 presenze con la maglia del Portogallo, ha vinto tutto tranne il Mondiale: ha davvero bisogno di presentazioni?

Kylian Mbappé - Francia. Dal maestro all'erede. La stella del PSG non ha mai nascosto la sua predilezione nei confronti di CR7, del quale sembra il più accreditato come successore. In una nazionale stellare (Griezmann, Pobga, Kanté, tanto per fare alcuni nomi) è il grande favorito per la vittoria finale. Girone impossibile: sfiderà subito Portogallo e Germania. Ma sono loro ad avere paura.

Luka Modric - Croazia. Dopo l'exploit di Russia 2018, la Croazia si presenterà alla rassegna continentale con una rosa più vecchia e sulla carta meno ambiziosa. Il regista del Real Madrid, da parte sua, arriva all'appuntamento con i galloni da Pallone d'Oro in carica.

Sergio Ramos - Spagna. Da un madridista all'altro. Anche in questo caso, con una nazionale che sembra vivere una fase di ricambio generazionale: la Spagna non è più quella del ciclo d'oro, per quanto affrontare le Furie Rosse non sia mai semplice. Anche perché c'è lui, a caccia dell'ennesimo cartellino rosso e dell'ennesimo trofeo.

Virgil van Dijk - Olanda. Anche in questo caso, scegliamo una sorta di passaggio del testimone. Il difensore del Liverpool guida gli oranje, che tornano a disputare una competizione internazionale dal terzo posto ai Mondiali del 2014. Dopo sei anni di assenza, e due fallimenti completi, avranno voglia di rifarsi.

Kevin De Bruyne - Belgio. Con ottime probabilità, il miglior centrocampista del panorama europeo. Nessuno come lui sa mandare in gol i propri compagni ed è per questo che, da Lukaku in giù, tutto il Belgio, atteso anno dopo anno alla definitiva consacrazione internazionale.

Gianluigi Donnarumma - Italia. Sì, abbiamo voluto inserire in questa ipotetica Top 10 anche un azzurro. Perché, spinti dalla fiducia del ct Mancini, in fin dei conti, ci crediamo, o almeno ci speriamo. E il portiere del Milan è senza grossi dubbi un top a livello internazionale: classe '99, titolare in Serie A da ormai cinque stagioni, per la cronaca sarà anche un pezzo pregiato sul mercato estivo. Non ce ne voglia Immobile, che all'Europeo arriva anche lui come potenziale grande protagonista dopo la valanga di gol in campionato.

Robert Lewandowski - Polonia. Difficile immaginare la squadra del ct Brzęczek andare molto avanti nella competizione, ma non è questo il punto e poi le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Però il centravanti del Bayern Monaco è l'unico che sta viaggiando a ritmi paragonabili a quelli dello stesso Immobile. E con gli Europei, dopo alti e bassi, ha un conto in sospeso.

Raheem Sterling - Inghilterra. Semifinalista in Russia, la selezione d'oltremanica ospiterà, a Wembley, semifinali e finali di Euro 2020. A cui arriva con l'incognita legata a Harry Kane, ma spinta dagli strepitosi numeri dell'attaccante del Manchester City. 20 gol in stagione per il classe '94 di Kingston, cresciuto tantissimo alla scuola di Guardiola.

Toni Kroos - Germania. Siamo onesti: abbiamo ancora negli occhi l'assist "comandato" per il gol di Vinicius nel Clasico contro il Barcellona. Ha dimostrato di potersi scrollare di dosso anche un gigante come Modric, prendendosi il Real sulle spalle. Ora tocca alla Germania: una nazionale con tanti ottimi giocatori, forse nessun campionissimo a livello assoluto. Ma è pur sempre la Germania.

Bonus track: Erling Haaland - Norvegia. Undicesimo nome. Perché la sua nazionale è ancora impegnata negli spareggi e quindi la sua presenza non è certa. Sarà difficile, però, per la difesa della Serbia (e poi la malcapitata finalista) provare a fermare l'inarrestabile stella del Borussia Dortmund. Dal Salisburgo alla Bundesliga tedesca, il gigante biondo non ha mai rallentato la sua corsa. Segnata dai gol a raffica.